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В Минобрнауки заверили, что сокращений в научных институтах из-за коронавируса не будет

Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, нацпроект "Наука" не перестает быть приоритетом, отметил глава ведомства Валерий Фальков

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не приведет к сокращениям в российских научных институтах. Об этом заявил в понедельник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия-24".

"Нет, мы не должны допустить каких-либо сокращений в научных институтах. Это не планируется, этого точно не будет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Фальков добавил, что, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, нацпроект "Наука" не перестает быть приоритетом. "Все те мероприятия, которые запланированы в рамках национального проекта "Наука", <...> так или иначе реализуются. Там в том числе есть исследования, посвященные [ситуации с коронавирусом], просто не напрямую, может быть косвенно, или касающиеся той ситуации, с которой мы сегодня столкнулись", - подчеркнул министр.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияФальков, Валерий Николаевич
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