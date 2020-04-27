МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 6 198 и сейчас составляет 87 147 человек во всех регионах страны. Таким образом, Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом, где на данный момент зафиксированы 84,5 тыс. инфицированных, об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на понедельник.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 579 человек, за весь период - 7 346. За сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерли 794 человека", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что у 2 693 (43,4%) новых инфицированных не было симптомов.

По данным штаба, суточный рост числа заразившихся коронавирусом в РФ замедлился до 7,66%, а по Москве - до 6,76%.

Новый 2 871 случай заражения коронавирусом зафиксирован в Москве, всего в столице 45 351 зараженный. Также новые случае зафиксированы в еще 83 регионах РФ, среди них 638 - в Московской области, 207 - в Нижегородской области, 167 - в Республике Дагестан и 161 - в Санкт-Петербурге.

Выписаны по выздоровлении 579 человек в 36 регионах страны, в том числе 349 пациентов выписаны в Москве, 24 - в Ленинградской области, 22 - в Республике Северная Осетия-Алания, по 15 человек - в Республике Ингушетия, Воронежской области и Ставропольском крае.

Среди летальных исходов 31 зафиксирован в Москве, 4 - в Ингушетии, 3 - в Рязанской области, 2 - в Волгоградской области. По одному человеку умерли в Ярославской, Ростовской, Брянской, Нижегородской, Ульяновской, Псковской областях, Карачаево-Черкесии, Ханты-Мансийском АО, Удмуртии и Республике Саха. Отмечается, что данные по летальным исходам скорректированы: днем ранее было зафиксировано 744 смерти.