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Пандемия коронавируса нового типа

Кравцов: не все школы России оказались готовы к работе в дистанционном формате

По словам министра просвещения, решение о переходе на дистанционный формат обучения "значительно сократило риски заражения детей, учителей и их семей"
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Переход на дистанционное oбучение для многих семей в РФ стал шоком, не все школы страны были к этому готовы. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в пoнедельник.

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"Не все школы и не все учителя были к этому (онлайн-обучению - прим. ТАСС) готовы. Для многих семей это оказалось шоком. Вы думаете, я этого не знаю? Моя дочь точно так же мучилась с онлайн-платформами, которые всякий раз зависали из-за перегрузки. Проблем с учебой возникло много", - отметил министр.

При этом он подчеркнул, что дистанционный формат позволил избежать пока случаев тяжелой вирусной болезни среди школьников. По словам министра, решение о переходе на эту форму обучения "значительно сократило риски заражения детей, учителей и их семей". "Конечно, мы не до конца понимали, какие у нас и у наших школ есть возможности по дистанционной учебе. Никто не видел всю картину целиком", - сказал он.

Министр отметил, что к резким нагрузкам никто не был готов. "Но давайте честно: не только ведь у нас были проблемы. И Skype, и Zoom в первые дни тоже зависали. Даже YouTube и Netflix были вынуждены принять меры, чтобы справиться с нагрузкой на трафик", - уточнил Кравцов. Он отметил, что образовательные порталы РФ не стали исключением. По его словам, резкое повышение спроса, "отразилось на дистанционном обучении, даже в продвинутой Москве". 

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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