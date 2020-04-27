Фонд Потанина организует новый конкурс для поддержки НКО в период пандемии

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Фонд Потанина в рамках масштабной инициативы по поддержке НКО в период нестабильности организует новый грантовый конкурс "Школа филантропии". Грантовый фонд конкурса составит 300 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда в понедельник.

В марте в фонде сообщили ТАСС, что глава "Норникеля" Владимир Потанин пожертвовал 1 млрд рублей на поддержку некоммерческих организаций. На эти средства Благотворительный фонд Потанина и запускает новые конкурсы для поддержки НКО.

"Цель конкурса "Школа филантропии" - поддержка местных общественных инициатив и проектов НКО, направленных на улучшение качества жизни наименее защищенных граждан", - рассказали в пресс-службе. В конкурсе смогут принять участие инициативные группы, некоммерческие организации, фонды местных сообществ и ресурсные центры, работающие с последствиями кризиса по всей России. Старт приема заявок на конкурс приурочен к внеочередному дню благотворительности "Щедрый вторник", который запланирован на 5 мая.

"Кризис в очередной раз показал, что нет универсальных рецептов, что делать в ситуации неизвестности. Однако, если учитывать уроки истории, наиболее востребованными качествами сегодня-завтра станут солидарность и отзывчивость. Наш новый конкурс направлен на поддержку именно таких инициатив и личных практик. Благодаря энтузиазму и профессионализму людей они создают разветвленную систему поддержки, в фокусе внимания которой остается человек с его нуждами и заботами", - отметила гендиректор Фонда Потанина Оксана Орачева, чьи слова приводят в пресс-службе.

Выбор победителей в номинациях для инициативных групп и НКО будет осуществляться в формате открытого конкурса, а в номинации для инфраструктурных некоммерческих организаций конкурс проводится по приглашению. Среди кандидатов на получение специального приглашения фонда - организации, чьи главные задачи состоят в привлечении местных жителей к решению локальных социальных проблем и в преобразовании среды.

Как уточнили в пресс-службе, открытый конкурс пройдет в два этапа: с 5 мая по 1 августа 2020 года (прием заявок с 5 мая по 5 июня) и с 5 июля по 1 октября 2020 года (прием заявок с 5 июля по 5 августа). Все заявки оцениваются независимыми внешними экспертами. Конкурс по приглашению проводится в течение пяти месяцев (с 15 мая по 15 октября 2020 года) с ежемесячным подведением итогов.