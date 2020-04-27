В Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской области выявили 76 зараженных коронавирусом

ТАСС, 27 апреля. Число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской области составляет 76, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.
"Среди 207 человек, у которых подтвержден диагноз [в понедельник], 76 были выявлены в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, где возник очаг заболеваемости", - отметили в пресс-службе.
Там добавили, что сотрудники региональных минздрава и Роспотребнадзора работают на месте и контролируют ситуацию, чтобы не допустить распространения инфекции в селе Дивеево, где на данный момент зарегистрирован один случай заражения.
25 апреля власти Нижегородской области закрыли Дивеево, где проживает более 6 тыс. человек, на карантин после того, как коронавирус был обнаружен у сестер Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Ранее власти ограничили въезд в село, монастырь закрыт для прихожан с 15 до 30 апреля. Все заболевшие изолированы в монастырском медицинском центре и находятся под наблюдением врачей. По словам замгубернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, заразившиеся чувствуют себя удовлетворительно.
В Нижегородской области, по состоянию на 27 апреля, выявлено 1 574 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 116 человек выздоровели, девять пациентов умерли.
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь - православный женский монастырь Нижегородской епархии Русской православной церкви, основан в 1780-е годы. Расположен в селе Дивеево в 170 км от Нижнего Новгорода. Почитается поместными православными церквями как четвертый "земной удел Пресвятой Богородицы".