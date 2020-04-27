Глава Минздрава Ставрополья ушел в отставку

СТАВРОПОЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Ставропольского края, где свыше 450 человек заразились коронавирусом, Виктор Мажаров подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора.

"Губернатор Владимир Владимиров принял отставку по собственной инициативе министра здравоохранения края Виктора Мажарова. Об этом глава региона объявил во время заседания краевого координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, допущенной главным внештатным инфекционистом Минздрава Ставрополья, которая стала первой пациенткой с коронавирусом в регионе. Женщина съездила в Испанию, не уведомила об этом руководство и продолжила исполнение своих обязанностей. Наиболее сложной по коронавирусу в регионе власти ранее называли ситуацию в Пятигорске. В связи с распространением заболеваемости муниципалитет пришлось закрывать на карантин.

Исполнение обязанностей руководителя ведомства возложено на первого заместителя министра здравоохранения края Юрия Литвинова.

На своей странице в Instagram губернатор ранее написал, что ситуация с коронавирусом в регионе не улучшается. За последние сутки в крае зарегистрировано 32 новых случая заболевания. С начала пандемии на Ставрополье заболели 453 человека, умерли семь человек, в том числе медицинский работник, оказывавший помощь пациентам с коронавирусом.