Петербург стал вторым регионом РФ, где после коронавируса выздоровели более 500 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге достигло 518 человек, сообщили в понедельник в региональном оперативном штабе. Таким образом, город стал вторым после Москвы регионом, где вылечились более 500 пациентов.
Сейчас в Санкт-Петербурге 3 238 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Доля выздоровевших составляет примерно 16% и почти в два раза превышает общероссийский показатель.
Петербург находится на третьем месте по числу заразившихся после Москвы и Московской области. За последние сутки в городе зарегистрировали еще 161 случай заражения. Умерли с начала вспышки нового заболевания в общей сложности 27 человек.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.