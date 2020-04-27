Петербург стал вторым регионом РФ, где после коронавируса выздоровели более 500 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге достигло 518 человек, сообщили в понедельник в региональном оперативном штабе. Таким образом, город стал вторым после Москвы регионом, где вылечились более 500 пациентов.

Сейчас в Санкт-Петербурге 3 238 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Доля выздоровевших составляет примерно 16% и почти в два раза превышает общероссийский показатель.