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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор связывает рост заразившихся в Северной Осетии с акцией против самоизоляции

Сейчас в республике коронавирус выявили у 549 человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 апреля. /ТАСС/. Рост выявленных случаев заражения коронавирусом в Северной Осетии связан в том числе с прошедшей 20 апреля в центре Владикавказа несанкционированной акцией против самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в республиканском управлении Роспотребнадзора.

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"Прошедший 20 апреля митинг - один из факторов, повлиявший на увеличение количества выявленных случаев заражения коронавирусом. Люди не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора, не соблюдают режим самоизоляции и, к сожалению, это ведет к росту зараженных", - сказал собеседник агентства.

Количество зараженных коронавирусом в Северной Осетии увеличилось до 549 человек. Только за сутки в регионе выявили 148 случаев заражения.

20 апреля у здания Дома правительства в центре Владикавказа собрались жители региона, требовавшие отмены режима самоизоляции. Глава республики Вячеслав Битаров, а также руководство администрации и депутаты вышли к собравшимся на площади, позже было решено создать инициативную группу из числа активистов. В администрации заверили, что жителям республики, в частности, тем, кто остался в период пандемии без работы, оказывается необходимая помощь, первые выплаты уже начались. В ходе акции пострадали 13 силовиков, возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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