"Одноклассники" запустили акцию для волонтеров, готовых помочь в период самоизоляции

Социальная сеть "Одноклассники" запустила акцию "Я помогаю", в рамках которой пользователи смогут сообщить о своей готовности стать волонтерами и помочь тем, кто столкнулся с трудностями во время самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
Пользователи смогут сообщить об этом в своей ленте новостей в соцсети. В "Одноклассниках" появился интерактивный баннер - шаблон публикации с четырьмя вариантами помощи: предложением купить продукты, сходить в аптеку, выкинуть мусор, погулять с собакой.
К акции можно будет присоединиться через баннер в ленте новостей или из публикации друзей, уже поучаствовавших в акции.
Акция "Я помогаю" станет частью социального флешмоба #ГотовПомочь. На сайте проекта можно найти необходимую помощь или предложить услуги.