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Пандемия коронавируса нового типа

"Одноклассники" запустили акцию для волонтеров, готовых помочь в период самоизоляции

Пользователи могут предложить тем, кто в этом нуждается, купить продукты, сходить в аптеку, выкинуть мусор, погулять с собакой

Социальная сеть "Одноклассники" запустила акцию "Я помогаю", в рамках которой пользователи смогут сообщить о своей готовности стать волонтерами и помочь тем, кто столкнулся с трудностями во время самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Пользователи смогут сообщить об этом в своей ленте новостей в соцсети. В "Одноклассниках" появился интерактивный баннер - шаблон публикации с четырьмя вариантами помощи: предложением купить продукты, сходить в аптеку, выкинуть мусор, погулять с собакой.

Описание
© Пресс-служба "Одноклассников"

К акции можно будет присоединиться через баннер в ленте новостей или из публикации друзей, уже поучаствовавших в акции.

Описание
© Пресс-служба "Одноклассников"

Акция "Я помогаю" станет частью социального флешмоба #ГотовПомочь. На сайте проекта можно найти необходимую помощь или предложить услуги.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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