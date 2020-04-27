"Одноклассники" запустили акцию для волонтеров, готовых помочь в период самоизоляции

Социальная сеть "Одноклассники" запустила акцию "Я помогаю", в рамках которой пользователи смогут сообщить о своей готовности стать волонтерами и помочь тем, кто столкнулся с трудностями во время самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Пользователи смогут сообщить об этом в своей ленте новостей в соцсети. В "Одноклассниках" появился интерактивный баннер - шаблон публикации с четырьмя вариантами помощи: предложением купить продукты, сходить в аптеку, выкинуть мусор, погулять с собакой.