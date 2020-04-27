Колыма получит 30 млн рублей на закупку медицинских средств защиты и оборудования

ТАСС, 27 апреля. Магаданская область в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе получит из федерального бюджета 30 млн рублей на закупку медицинских средств индивидуальной защиты и оборудования. Об этом в понедельник сообщает правительство Магаданской области.

Вице-премьер правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Фонду развития Дальнего Востока и Арктики осуществить поставку медицинских средств и оборудования в дальневосточные регионы. Сейчас Магаданская область остро нуждается в такой помощи, в регионе количество заразившихся коронавирусом - 91 человек, из них вылечились только два пациента.

"Для оказания поддержки наиболее нуждающимся регионам по линии, реализуемой фондом, Магаданской области направлено 30 млн рублей", - говорится в сообщении. Также в регион безвозмездно передадут защитные комбинезоны, очки, респираторы и медицинские перчатки.

Как уточнили ТАСС областные власти, пока в регионе имеется достаточный запас лекарств и средств индивидуальной защиты. Кроме того, планируется привлечение дополнительного медицинского персонала.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что из-за ситуации с коронавирусом на поддержку регионального здравоохранения из федерального бюджета было выделено более 50 млрд рублей. Магаданской области из этих средств направили 56 млн рублей на оснащение больниц дополнительным коечным фондом и 32,4 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам.

В Магаданской области с 1 апреля действуют режимы самоизоляции и пропусков по документам. С середины апреля лаборатория особо опасных инфекций в Магадане получила сертификат, дающий право на месте подтверждать анализы на наличие коронавирусной инфекции без помощи научного центра "Вектор" в Новосибирске.