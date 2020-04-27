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Пандемия коронавируса нового типа

В НИИ им. Вредена, где заразились коронавирусом около 300 человек, началась выписка

Пациенты и персонал, получившие два отрицательных анализа на вирус, должны будут провести две недели дома на карантине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Вредена, который находится на карантине из-за заражения коронавирусом в учреждении около 300 человек, начал выписывать пациентов. Об этом в понедельник ТАСС сообщил директор института Рашид Тихилов.

"Цифра плавающая, постоянно меняется, [заразились коронавирусом] около трехсот [пациентов и врачей]. Роспотребнадзор нам дал добро, - пациентов с двумя отрицательными анализами мы можем отпускать домой - жителей Петербурга и Ленинградской области. По иногородними сейчас обсуждаем, как организовать", - рассказал собеседник агентства. Учреждение находится на карантине с 8 апреля, в числе заразившихся был также и директор института, который 28 апреля рассчитывает вернуться на работу.

"За время карантина более 100 пациентов были переведены в другие инфекционные специализированные стационары города. Благодаря сотрудникам, Роспотребнадзору, комитету по здравоохранению, 25 апреля первые 20 пациентов, жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области с двумя отрицательными анализами благополучно были выписаны, получили на руки предписание о том, что должны находиться на карантине две недели дома по контакту", - также рассказал в своем видео обращении исполняющий обязанности директора института Андрей Черный. Он добавил, что в НИИ организовали два "чистых" отделения, куда до выписки домой переводят пациентов с отрицательным анализом на коронавирус.

"Ситуация по анализам: есть объективные трудности, в первую очередь, они связаны с получением и ожиданием результатов лабораторных анализов. Удалось найти возможности, последнее время мы анализы получаем быстрее. Например, сегодня были взяты у 70 пациентов с первым отрицательным анализом, и мы надеемся завтра получить результаты", - также отметил и.о. директора.

Черный также рассказал, что сейчас в учреждении проводят монтаж санпропускника, чтобы обеспечить работу сотрудников по сменному графику. Кроме того, по его словам, в НИИ достаточно антибиотиков, противовирусных препаратов и противомалярийных медикаментов. "Я прекрасно понимаю, какая за это время накопилась усталость - эмоциональная и физическая. Хочу всех поблагодарить за терпение, мужество и профессионализм, которые в данных условиях проявляют сотрудники и за понимание пациентов, которые волей судьбы задержались в нашем учреждении на такой длительный срок", - добавил и.о. директора.

НИИ им. Вредена - крупнейшее в России клиническое, научное и учебное учреждение в области травматологии и ортопедии, в состав которого входит 22 клинических и 10 научных отделений. В институте функционируют 760 коек.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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