Число зараженных коронавирусом в НАО за сутки увеличилось до 29

ТАСС, 27 апреля. Число зараженных новым коронавирусом в Ненецком автономном округе (НАО) выросло за сутки с десяти до 29 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации НАО.

Все инфицированные заболели, находясь на промплощадке установки подготовки нефти (УПН) "Варандейское", которая принадлежит компании "Лукойл".

"По данным на утро понедельника, 27 апреля, на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 29 лабораторно подтвержденных случаев заражения граждан новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В рамках эпидрасследования, проведенного после выявления первого случая заражения на месторождении ТПП "Лукойл-Севернефтегаз", тест-пробы на наличие вируса были взяты у 72 человек, которые относятся к контактным лицам так называемого первого круга, то есть непосредственно общались с госпитализированным в Ненецкую окружную больницу пациентом с подтвержденным диагнозом.