Число зараженных коронавирусом в НАО за сутки увеличилось до 29

ТАСС, 27 апреля. Число зараженных новым коронавирусом в Ненецком автономном округе (НАО) выросло за сутки с десяти до 29 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации НАО.
Все инфицированные заболели, находясь на промплощадке установки подготовки нефти (УПН) "Варандейское", которая принадлежит компании "Лукойл".
"По данным на утро понедельника, 27 апреля, на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 29 лабораторно подтвержденных случаев заражения граждан новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
В рамках эпидрасследования, проведенного после выявления первого случая заражения на месторождении ТПП "Лукойл-Севернефтегаз", тест-пробы на наличие вируса были взяты у 72 человек, которые относятся к контактным лицам так называемого первого круга, то есть непосредственно общались с госпитализированным в Ненецкую окружную больницу пациентом с подтвержденным диагнозом.
В настоящее время УПН "Варандейское" закрыто на въезд и выезд. Выставлен блок-пост охраны. Расконсервированы два общежития: одно используется в качестве обсерватора, второе - лечебный корпус для размещения больных. Третье общежитие - так называемая чистая зона. Лечебная база разворачивается непосредственно на УПН "Варандейское", лечение пациентов организовано обслуживающей медицинской организацией, которая усиливает присутствие медицинских работников на месторождении, в том числе врачом-реаниматологом, врачом скорой помощи и фельдшером.
"Мы в оперативном порядке совместно с руководством Министерства здравоохранения РФ отработали вопрос поставки на месторождение лекарств для лечения больных новой коронавирусной инфекцией, а также договорились о поставке необходимого медицинского оборудования", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного.
О коронавирусе в НАО
Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в НАО 10 апреля. Заразившийся выздоровел и был выписан из больницы 23 апреля. Тесты контактировавших с ним дали отрицательный результат.