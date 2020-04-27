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Пандемия коронавируса нового типа

В Бурятии заразившимся коронавирусом врачам начали выплачивать страховку

Размер выплаты составит 100 тыс. или 200 тыс. рублей в зависимости от течения заболевания

УЛАН-УДЭ, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Бурятии начали производить страховые выплаты из республиканского бюджета медработникам, заразившимся коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что врачи, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, будут получать доплату в 80 тыс. рублей. Размер доплаты для среднего медицинского персонала составит 50 тыс. рублей, для младшего - 25 тыс. рублей. Выплаты будут проводиться в течение трех месяцев, начиная с апреля. В Бурятии решение о страховании специалистов из группы риска было принято еще на старте противоэпидемических мероприятий: 29 марта 2020 года глава республики Алексей Цыденов озвучил решение о страховании всех медицинских работников, контактирующих с больными новой коронавирусной инфекцией.

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"В Бурятии начались страховые выплаты из республиканского бюджета по случаям заражения COVID-19 при исполнении служебных обязанностей. 27 апреля произведены первые две компенсационные выплаты медицинским работникам в 100 тыс. рублей", - сообщили в штабе

Данная мера поддержки охватывает всех медицинских работников и вспомогательный персонал, вовлеченный в работу по оказанию медицинской помощи заболевшим коронавирусной инфекцией, пояснили в штабе. В случае, если диагностированное заболевание протекает в легкой форме, то размер выплаты составляет 100 тыс. рублей. Если болезнь сопровождается осложнениями и переходит в тяжелую форму, то размер страхования составляет 200 тыс. рублей.

"Такие меры поддержки - это деньги не только федеральные, это наши, республиканские. Вся страна сейчас понимает, что врачи - это главные люди. Поэтому, еще раз вам спасибо за работу, вместе мы со всем справимся", - приводит пресс-служба правительства Бурятии слова главы региона.

В Бурятии, по последним данным, зарегистрировано 227 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из них ранее успешно завершили лечение и выписались из больницы 70 человек, два человека умерли. В настоящее время лечение в стационарах проходят 143 пациента, из них шестеро - дети.

Теги
РоссияБурятияПандемия коронавируса нового типа
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