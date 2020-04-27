Лавров отметил успешность перехода МГИМО на дистанционное обучение в условиях пандемии

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что МГИМО МИД РФ в условиях пандемии коронавируса достойно организует и проведет предстоящую сессию и защиту выпускных квалификационных работ.

"Как я понимаю, МГИМО активно переходит на новые технологии в условиях, когда коронавирусная инфекция наложила объективные ограничения на прямое общение. Мне сказали, что вам удалось такую работу организовать в кратчайшие сроки без какого-либо ущерба для материала, который можно передавать вместе со знаниями. Я уверен, что МГИМО на достойном уровне проведет зачетную, экзаменационную сессию и организует защиту выпускных квалификационных работ, сдачу государственной итоговой аттестации", - сказал глава российского дипведомства в понедельник, выступая с лекцией для студентов этого учебного заведения в формате видеоконференции.

Лавров добавил, что МИД готов оказать содействие университету при организации приема абитуриентов.

"Надеюсь, вы найдете креативные способы пополнить ряды студентов. Не знаю, как кампания будет организована, но все, что мы можем сделать, чтобы вам помочь, пожалуйста, обращайтесь, обязательно постараемся быть полезными", - подчеркнул глава МИД РФ.