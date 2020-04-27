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75-летие Победы

В Казани в День Победы откроется памятник Советскому солдату

Церемония будет транслироваться онлайн в соцсетях мэрии и на телеканале ТНВ из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса

КАЗАНЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Памятник Советскому солдату установят в Казани в парке Победы 9 мая, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба мэрии.

"Сегодня в исполкоме Казани на совещании под руководством мэра Казани Ильсура Метшина обсудили мероприятия ко Дню Победы. 1 мая в парке Победы состоится символическое поднятие Знамени Победы на пятидесятиметровый флагшток. 9 мая в парке Победы будет установлен новый памятник Советскому солдату. Его прообразом стал Гази Загитов, участник событий водружения флага над Рейхстагом, автором памятника выступил московский скульптор Никита Мазаев", - говорится в сообщении.

Жители города смогут посмотреть трансляцию церемонии поднятия флага и установки памятника в социальных сетях мэрии и на телеканале ТНВ. Праздничный салют в День Победы не состоится, его решили перенести на более поздний срок - до установления благоприятной эпидемиологической обстановки.

Как уточнили в мэрии, в этому году из-за пандемии коронавируса праздничная программа будет состоять из онлайн-мероприятий. 28 апреля стартует акция "Бессмертный полк" - впервые она будет проходить в режиме онлайн. Фотографии и видео о своем родственнике, принимавшем участие в Великой Отечественной войне, можно опубликовать в "ВКонтакте", Instagram или Одноклассники с хэштегами: #БессмертныйПолкОнлайн #БессмертныйПолкТатарстан.

"В этом году шествия "Бессмертного полка" не будет. Но прошедший месяц самоизоляции показал, что виртуальное объединение людей ничуть не менее сильное", - сказал мэр Казани Ильсур Метшин, слова которого приводит пресс-служба.

Теги
РоссияТатарстан75-летие Победы
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