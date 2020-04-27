Более 20 тыс. человек зарегистрировались на конкурс "Доброволец России - 2020"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Организаторы конкурса "Доброволец России - 2020" получили более 20 тыс. заявок на участие в проекте. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"В эти дни часто можно услышать о волонтерах, но и в обычное время... в нашей стране много неравнодушных людей. Наш конкурс помогает находить их инициативы, обучать команды, финансировать идеи и масштабировать эффект, уже больше 20 тыс. человек подали свои проекты", - приводятся в сообщении слова председателя совета Ассоциации волонтерских центров России Артема Метелева.

Подать заявку можно до 30 апреля на сайте dobro.ru. Конкурс проходит по 14 номинациям, в том числе "Помощь детям", "Организатор добровольчества", "Доброе дело" и "Молоды душой".

"Доброволец России" проходит в 10-й раз. В 2017 году на конкурс поступило 1,6 тыс. заявок. В 2018 году он вошел в платформу "Россия - страна возможностей", а количество проектов увеличилось почти в 10 раз, до 15,8 тыс. В 2019 году организаторы получили 28,1 тыс. инициатив. Грантовый фонд текущего года удвоен и составляет 90 млн рублей. Победители проекта будут названы в декабре.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.