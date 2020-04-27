Замглавы воронежского ГИБДД перевели на другую работу после скандала с покупкой 22 квартир

ВОРОНЕЖ, 27 апреля. /ТАСС/. Заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Игорь Качкин после нашумевшей истории про 22 объекта недвижимости переведен на должность начальника тыла в Панинский районный отдел полиции. Об этом в понедельник сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

В феврале прокурор Воронежской области Александр Гулягин подал иск в Советский районный суд Воронежа, чтобы обратить в доход государства 22 объекта недвижимости заместителя начальника управления ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина. Полицейский не смог доказать, что недвижимость приобретена на заработанные средства. Судебное заседание было назначено на 26 марта, но затем рассмотрение иска приостановили.

"Приказом начальника ГУ МВД по Воронежской области [Качкин] назначен начальником тыла в ОМВД России по Панинскому району", - сообщила Куликова.

Ранее сообщалось, что ответчиками по иску прокурора Воронежской области являются Игорь Качкин, а также его родители - Николай Качкин и Нина Качкина. Родители замначальника управления ГИБДД по Воронежской области стали владельцами 31 объекта недвижимости на сумму свыше 63 млн рублей, хотя их доходы не позволяют совершать такие покупки. Замначальника регионального управления ГИБДД Качкин принимал непосредственное участие в заключении семи из перечисленных сделок на общую сумму 23,3 млн рублей на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери, в том числе осуществлял подписание договоров по приобретению недвижимости.

Как сообщила ТАСС ранее пресс-секретарь ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова, в ходе служебной проверки было выявлено несоответствие доходов и расходов Качкина, после чего он был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.