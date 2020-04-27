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Пандемия коронавируса нового типа

В России испытают препарат от артрита на эффективность от COVID-19

Препарат могут зарегистрировать уже в мае 2020 года по специальной ускоренной процедуре

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российские исследователи проведут клинические испытания по эффективности и безопасности препарата "Левилимаб", разработанного для лечения ревматоидного артрита, у пациентов с тяжелым течением заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией. Проведение исследований одобрено Минздравом РФ, сообщила в понедельник пресс-служба компании "Биокад", которая займется испытаниями.

"Левилимаб", изначально разработанный для лечения ревматоидного артрита и доказавший свою эффективность в рамках первой и второй фаз клинического исследования, может получить ускоренную государственную регистрацию в связи с тем, что механизм его действия связан с цитокиновым штормом. Вместе с тем, для подтверждения его эффективности именно при коронавирсной инфекции компания проведет клинические исследования третьей фазы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что препарат может быть зарегистрирован уже в мае 2020 года по специальной ускоренной процедуре. "Применение современных генно-инженерных биологических препаратов, к которым относится "Левилимаб", может позволить избежать тяжелых форм заболевания COVID-19: своевременное начало такой терапии позволит снизить уровень госпитализации и смертности наших граждан, сократить уровень нагрузки на систему здравоохранения, а главное, сохранить тысячи жизней", - рассказал генеральный директор компании "Биокад" Дмитрий Морозов, чьи слова приводит пресс-служба.

Санкт-Петербургская компания "Биокад" занимается разработкой и производством воспроизведенных лекарственных средств (дженериков), биоаналогов и оригинальных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний, таких как рак, ВИЧ, рассеянный склероз и т.д.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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