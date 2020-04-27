АФК "Система" привезла 200 тыс. защитных костюмов для врачей Московского региона

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Группа АФК "Система" организовала из Китая поставку 200 тыс. защитных костюмов для персонала больниц Москвы и Подмосковья в рамках кампании по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении корпорации.

Как рассказали в "Системе", корпорацией совместно с дочерней ГК "Медси" был создан Центр поддержки медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусом, его первой акцией и стала поставка защитных костюмов. "Корпорация помогла организовать поставку в Россию необходимых средств индивидуальной защиты для медиков. Гуманитарный груз общей стоимостью около 420 млн рублей прибыл специальным авиарейсом из Тяньзиня", - указывается в сообщении.

Так, отгрузку костюмов напрямую из Китая организовала другая "дочка" АФК "Система" - "Детский мир", рассказала коммерческий директор по направлению "Одежда и обувь" компании Мария Володина. Основной объем (175 тыс. штук) противочумных костюмов будет направлен в городские больницы Москвы и государственные медицинские учреждения Московской области, занимающиеся лечением больных коронавирусом. Часть груза поступит в клиническую больницу "Медси" на Пятницком шоссе, которая принимает пациентов с коронавирусной инфекцией.

В целом на сегодняшний день Центр поддержки врачей уже аккумулировал материальную помощь для российских врачей и медработников на общую сумму свыше 250 млн рублей, отметил управляющий партнер АФК "Система", председатель совета директоров ГК "Медси" Артем Сиразутдинов.

Компании группы АФК "Система" участвуют в борьбе с коронавирусом, в денежном выражении их вклад составил свыше 1 млрд рублей, включая инвестиции в разработку тестов для диагностики инфекции, оснащение инфекционного стационара, бесплатные телемедицинские и психологические консультации тех, кто находится в самоизоляции, обеспечение медиков и персонала непрерывно работающих предприятий средствам индивидуальной защиты и другие.