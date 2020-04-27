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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Карелии поручил создать сайт с адресами людей с подтвержденным коронавирусом

Артур Парфенчиков подчеркнул, что жители должны знать источники заражения и по возможности не посещать эти места

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 апреля. Онлайн-карту с адресами людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, создадут в Карелии. На ней будут отображаться данные вплоть до улицы и номера дома, где был подтвержден случай COVID-19, сообщил в понедельник у себя на странице "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.

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"Дал поручение сделать онлайн-карту всех выявленных случаев заражения, вплоть до указания улицы и номера дома. Важно, чтобы жители знали источники заражения и по возможности минимизировали посещение этих мест", - говорится в сообщении.

Списки адресов планируют опубликовать уже 27 апреля в течение дня, затем их начнут регулярно наносить на интерактивную онлайн-карту. Как уточнили ТАСС в правительстве региона, сейчас власти не приняли окончательного решения, будет ли создаваться новая сетевая площадка для такой карты адресов.

В Карелии уже действует онлайн-карта эпидемиологической ситуации по COVID-19, на которой Минздрав Карелии оперативно отмечает новые выявленные случае коронавирусной инфекции, указывая количество подтвержденных тестов, район, в котором новая инфекция выявлена, а в случае с пациентами в Петрозаводске пользователь может увидеть конкретный жилой район, где у человека подтвердился диагноз.

По последнее информации оперштаба республики, в Карелии подтверждены 62 случая коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил шесть человек. В регионе действует режим повышенной готовности. В Москве, по последним данным оперативного штаба, зарегистрирован в общей сложности 45 351 случай заражения коронавирусом. Темпы роста числа инфицированных снижаются несколько дней и в понедельник составили 6,76%. Выздоровели уже 3 524 человека, умерли 435.

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
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