Клишас заявил, что в Совфеде против предлагаемых норм ответственности за лай собак

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству намерен выступить против предлагаемых Минюстом изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые расширят ответственность за нарушение тишины ночью, распространив ее в том числе на владельцев лающих собак и автомобилей с неисправной сигнализацией. Об этом заявил в понедельник глава комитета Андрей Клишас.

"Безусловно, тишина и спокойствие граждан в ночное время должны быть законодательно защищены. Вместе с тем под этим благим намерением мы видим попытки внести в административное законодательство изменения, противоречащие не только духу закона, но и здравому смыслу. В случае, если данные предложения будут направлены в Совет Федерации, мы будем выступать против них", - сказал Клишас журналистам.

Он отметил, что в качестве примера предполагаемых правонарушений приводится лай собаки, оставленной надолго, или сработавшая автосигнализация. "Но вы знаете, это далеко не полный список деяний, которые подпадают под данную новеллу. Штрафовать будут за плач ребенка по ночам, за звуки, издаваемые животными и т. д. Наказываться будет то, что большинству людей и не мешает", - полагает сенатор.

По его мнению, неопределенность предлагаемой нормы является коррупциогенным фактором. Как отметил Клишас, в большинстве случаев граждане даже не будут знать, что совершают что-то наказуемое, например, если человек уехал на работу и сработала сигнализация автомобиля. "Помимо этого, не понятна процедура составления протокола по предлагаемому правонарушению - кто, как и на основании чего будет это делать", - сказал глава комитета СФ.

Он также подчеркнул, что эти предложения не обсуждались на заседаниях межведомственной рабочей группы по подготовке нового административного кодекса. "Рабочая группа была создана именно для того, чтобы все предложения прошли всестороннее обсуждение, приняли корректную форму при включении их в законопроект", - заключил Клишас.

О нарушении тишины

В пресс-службе Минюста сообщили по итогам общественного обсуждения проекта нового КоАП, что норма об административной ответственности за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов, будет дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия.

Такая формулировка, как отметили в ведомстве, позволит привлекать к административной ответственности не только граждан, нарушающих тишину и покой своими активными действиями (к примеру, громкая музыка, игра на музыкальных инструментах, произведение ремонтных работ), но и тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины, например, оставляет на длительный период в своей квартире собаку, которая громким лаем или воем в ночное время беспокоит соседей, либо не принимает меры по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля.