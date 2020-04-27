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Мишустин поручил следить, чтобы не было отказов в медпомощи людям с тяжелыми заболеваниями

Премьер поручил Минздраву совместно с Росздравнадзором "обеспечить мониторинг этой ситуации на постоянной основе и еженедельно докладывать о результатах"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Отказов в оказании медицинской помощи людям с хроническими и тяжелыми заболеваниями, несмотря на ситуацию с коронавирусом, быть не должно. Об этом заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

"В период борьбы с коронавирусной инфекцией не должны оказаться без помощи люди с другими заболеваниями, в том числе тяжелыми и редкими", - сказал глава кабмина. Он при этом обратил внимание "на проблему отказа в медицинской помощи людям, страдающим хроническими и тяжелыми заболеваниями, которым необходимо обследование и постоянное лечение". "Мы постоянно слышим жалобы на это (на отказы - прим. ТАСС). Еще раз подчеркну: такого быть не должно!" - сказал Мишустин.

Премьер поручил Минздраву совместно с Росздравнадзором "обеспечить мониторинг этой ситуации на постоянной основе и еженедельно докладывать о результатах".

Он отметил, что для людей с тяжелыми и редкими болезнями необходимы доступные препараты и что с 1 января 2020 года в список больных, имеющих право на получение бесплатных лекарств, добавились люди с дефицитом факторов свертывания крови и апластической анемией.

"На закупку нужных им препаратов мы предусмотрели в федеральном бюджете дополнительно 2 млрд рублей, соответствующее распоряжение правительства я подпишу", - сказал Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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