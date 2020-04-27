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Пандемия коронавируса нового типа
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Мишустин: варианты изменения ограничительных мер представят Путину в ближайшее время

Премьер-министр поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой обобщить "все высказанные предложения и рекомендации экспертов и на их основе сформулировать концепцию"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Правительство в ближайшее время представит президенту России Владимиру Путину варианты изменения ограничительных мер, основанные на рекомендациях экспертов. Об этом заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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"В ближайшее время нам надо будет доложить президенту о возможных вариантах изменения ограничительных мер, которые рекомендованы специалистами с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что в конце прошлой недели вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова провели обстоятельную встречу с ведущими медиками, учеными, эпидемиологами и вирусологами России, где обсуждалась эпидемиологическая ситуация и эффективность принимаемых властями мер по недопущению распространению инфекции.

"Участники совещания высказали свои идеи и предложения о стратегии ограничительных мер, в том числе - по возможности и по срокам их изменений", - отметил Мишустин. Он поручил Голиковой совместно с Поповой "обобщить все высказанные предложения и рекомендации экспертов и на их основе сформулировать концепцию и методические рекомендации в зависимости от ситуации в каждом регионе".

Ранее 27 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на 28 апреля готовится совещание Путина с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с коронавирусом, в котором в режиме видеоконференции должны принять участие все главы регионов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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