Песков: решение о продлении режима самоизоляции будет принято на основе текущей динамики

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Решение о необходимости продления режима самоизоляции предстоит принять, основываясь на текущей динамике. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Очевидно, что предстоит принять решение, основываясь на текущей динамике или на краткосрочных каких-то прогнозах. Какие-то прогнозы на среднюю перспективу или на дальнюю вряд ли возможны. Поэтому сейчас называть какие-то сроки - это так пальцем в небо", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, на какой срок может быть продлен режим самоизоляции для граждан РФ.

Песков подчеркнул, что "президент постоянно получает доклады от всех ведомств, которые работают, от штаба, от руководителя правительства". "Что касается обращения президента, давайте дождемся. Еще на неделе будет много мероприятий", - сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, стоит ли ждать такого обращения 28 апреля на совещании с губернаторами.

Совещание президента России Владимира Путина с главами регионов запланировано на 28 апреля, на нем он может сделать заявление о перспективах продления ограничений, связанных с коронавирусом. Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в воскресенье, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в воскресенье на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове, что президент примет решение о продлении режима самоизоляции, заслушав доклады всех губернаторов.

Как ранее сообщал Песков, Путин на текущей неделе даст новые оценки перспектив ситуации с коронавирусом и связанных с этим ограничений.