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Акция "Бессмертный полк" пройдет в этом году в режиме онлайн

Акция пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, online-кинотеатре OKKO, а также на портале "Бессмертного полка России"
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба движения "Волонтеры Победы".

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"В связи с пандемией коронавируса традиционное народное шествие "Бессмертный полк" претерпевает изменения. В этом году 9 мая акция пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах г. Москвы, online-кинотеатре OKKO и на портале "Бессмертного полка России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сейчас создается единая база данных, из которой автоматически сформируется видеоряд из фотографий участников Великой Отечественной войны и их родственников с символикой акции. "Заполнить соответствующую форму можно на сайте одной из партнерских площадок: сайте "Бессмертного полка России", сайте проекта "Банк памяти", а также через мини-сервисы Mail.ru в приложениях "ВКонтакте" и "Одноклассники", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе уточнили, что с 28 апреля по 9 мая добровольцы ежедневно будут обрабатывать данные, чтобы исключить провокационные и порочащие память защитников Родины случаи.

"Волонтеры Победы" ежегодно помогают в проведении акции "Бессмертный полк". И в этом году, несмотря на непростую ситуацию в стране, мы не останемся в стороне. В это воскресенье уже стартовало обучение волонтеров акции "Бессмертный полк - онлайн". В рамках него активисты из разных регионов России узнали, как работать с интернет-порталом "Банк памяти". В ближайшие дни добровольцы также смогут углубиться и в изучение истории Великой Отечественной войны, пройдя специальный курс на платформе SkillCup", - приводятся в сообщении слова руководителя движения "Волонтеры Победы" Ольги Амельченковой. 

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