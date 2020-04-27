Ветераны в Хабаровском крае получили региональные выплаты к 75-летию Победы

ХАБАРОВСК, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направили 126 млн рублей на региональные выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны и детей военного времени к 75-летию Победы. Об этом сообщается на сайте правительства края.

"Ветераны Великой Отечественной войны и дети военного времени получили краевые юбилейные выплаты ко Дню Победы. По информации министерства социальной защиты населения, на эти цели из регионального бюджета предусмотрено 126 млн рублей", - говорится в сообщении.

Выплата в размере 20 тыс. рублей назначена главой края Сергеем Фургалом для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Труженикам тыла и совершеннолетним узникам концлагерей выплатили по 10 тыс. рублей, детям военного времени - 1 тыс. рублей.

"На сегодняшний день ветеранам, получающим пенсию через кредитные организации, юбилейные выплаты перечислены в полном объеме. Продолжают работать почтальоны. К сожалению, не всех ветеранов удается застать дома. Есть среди них и те, кто находится на госпитализации. Всего не получивших - менее одного процента, но и им обязательно выплаты будут вручены. Кроме того, за счет местных бюджетов ко Дню Победы также предусмотрены дополнительные выплаты в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевском, Комсомольском, Нанайском и Верхнебуреинском районах. Также до конца месяца ветераны получат федеральные юбилейные выплаты по 50 и 75 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Ветеранам также вручают юбилейные медали, награды удостоены более 2,6 тыс. человек. Помимо материальной помощи, в крае проводят ремонт жилья одиноким ветеранам и вдовам участников войны. В этом году за счет средств краевого и муниципальных бюджетов с ремонтом квартир помогли более 170 ветеранам.

Всего в Хабаровском крае проживают 3017 ветеранов Великой Отечественной войны, статус "Дети военного времени" имеют более 61,8 тыс. человек.