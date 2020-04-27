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Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на "утку"

Речь идет о расследовании журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом,

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку".

Чешский журнал утверждает, что мэр Праги и староста одного из районов города получили охрану из-за сообщений о гражданине РФ, который якобы прибыл в страну с рицином.

"Мы не в курсе вообще этого расследования, мы не знаем, кто это расследовал, похоже на очередную "утку", - сказал журналистам в понедельник представитель Кремля.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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