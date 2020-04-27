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ФСО займется мониторингом фактической реализации мер господдержки в регионах

В правительстве РФ ждут ежемесячные доклады, отмечается в поручении премьер-министра Михаила Мишустина

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной службе охраны РФ вести мониторинг фактической реализации мер господдержки, предусмотренных в связи с пандемией коронавируса, в регионах. Как сообщает официальный сайт кабмина, Мишустин подписал соответствующее поручение.

"ФСО России обеспечить проведение экспресс-обследований в субъектах Российской Федерации на предмет фактического получения гражданами и организациями федеральных льгот и мер поддержки в период эпидемии, - говорится в перечне поручений. - О результатах докладывать ежемесячно в правительство Российской Федерации". Одной из основных функций ФСО является обеспечение безопасности первых лиц государства.

Руководителям федеральных органов исполнительной власти и губернаторам предписано обеспечить постоянный мониторинг и контроль за фактическим доведением до граждан и организаций предусмотренных федеральных льгот и мер поддержки и еженедельно (каждый понедельник) представлять доклады в Минэкономразвития России. Минэкономразвития России, в свою очередь, должно будет обеспечить свод этой информации и ее направление в правительство РФ каждый четверг.

Департаменту контроля кабмина предстоит на постоянной основе проводить проверку фактического доведения мер поддержки и сверку с информацией, представленной Минэкономразвития России, в том числе с учетом информации ФСО России, и докладывать главе правительства РФ не реже двух раз в месяц.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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