Горячая линия открыта для информирования об акции "Бессмертный полк-онлайн"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Исполком Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" организовал горячую линию для информирования граждан о работе платформы "Бессмертный полк-онлайн", которая уже начала свою работу. Об этом руководитель исполкома движения Артем Хуторской заявил в ходе состоявшейся в понедельник сетевой пресс-конференции, посвященной старту интернет-акции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в текущем году, когда отступит угроза коронавируса.

"Исполком организовал горячую линию, номер этой горячей линии - 8-800-20-1945-0. Она буквально начинает уже свою работу, мы можем уже принимать вопросы, связанные с работой горячей линии, связанные с работой платформы "Бессмертный полк-онлайн", рассказать гражданам о каких-то особенностях технических моментов. Заранее приносим свои извинения за то, что кто-то с первого раза, может быть, не сможет дозвониться, например, если будут какие-то небольшие технические проблемы в первый день запуска и нашей платформы, и горячей линии", - сказал он.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской.