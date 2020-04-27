Фото для "Бессмертного полка-онлайн" будут модерироваться перед публикацией

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Фотографии, которые будут загружены на платформу интернет-акции "Бессмертный полк-онлайн", пройдут модерацию перед тем, как будут опубликованы на ее сайте. Об этом руководитель исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской заявил в ходе состоявшейся в понедельник сетевой пресс-конференции, посвященной старту интернет-акции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в текущем году, когда отступит угроза коронавируса.

"Сами понимаете, не хотелось бы, чтобы среди портретов героев, среди лиц ветеранов войны, попались какие-то глупые бессмысленные образы, какие-то картинки, которые недостойны <...>. Поэтому, естественно, с небольшой задержкой эти материалы будут поступать на платформу и в эфир "Бессмертного полка - онлайн", - сказал Хуторской.

Руководитель исполкома подчеркнул, что модерация будет осуществляться при участии волонтеров движения "Волонтеры Победы". "Наверняка будет поступать огромный объем информации, <…> волонтеры также будут помогать нам в модерации поступающих материалов", - добавил он.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской.