Исследование: начинающие специалисты меньше других опасаются сокращений

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Начинающие специалисты, а также представители добывающей сферы и медики меньше других опасаются сокращений в кризис, связанный с распространением коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют результаты исследования российской платформы поиска работы HeadHunter.

Сервис разработал "индекс самочувствия", который отражает оценку текущего состояния и ожиданий в ближайшей перспективе, для того, чтобы выяснить насколько стабильно и комфортно ощущают себя работники на рынке труда.

По данным исследования, настроения сотрудников на российском рынке труда в преддверии второго квартала текущего года резко ухудшились. Больше всего это коснулось представителей туристической сферы, сферы искусства и развлечений. Около 16% респондентов из туристической сферы указали, что потеряли работу из-за текущего кризиса. Также об этом заявили 12% соискателей из сферы искусства и развлечений, и 10% - из сферы маркетинга, рекламы и PR.

"Наиболее уверенно чувствуют себя соискатели в IT-сфере, а также начинающие специалисты, медики и работники добывающей сферы. Что касается регионов, то наибольшую обеспокоенность своим положением на рынке труда выражают соискатели из столичных регионов: Москвы и Санкт-Петербурга. Меньше всего пока почувствовали на себе влияние кризиса соискатели из Дальнего Востока, Сибири и Поволжья", - говорится в исследовании.

Отмечается, что ощущение стабильности на текущем месте работы у соискателей пострадало больше всего. 43% опрошенных, у которых в момент проведения исследования была работа, опасаются за сохранение своего рабочего места. Кроме этого, с первого квартала 2020 года, среди неработающих увеличилась доля тех, кого сократили с последнего места работы. Если раньше она составляла 10%, то в настоящее время выросла до 20%. По данным исследования, половина респондентов выразили готовность к снижению уровня зарплаты, взамен на сохранение рабочего места или гарантированного трудоустройства.

Исследование проводилось с 24 марта по 23 апреля. В нем приняли участие более 19 тыс. респондентов.