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Пандемия коронавируса нового типа

Песков заявил, что работа медиков по борьбе с коронавирусом достойна восхищения

Представитель Кремля подчеркнул, что "вопросами обеспечения и оснащения медицинских учреждений и медиков всем необходимым президент занимается ежедневно"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что есть отдельные проблемы с обеспечением медиков всем необходимым при борьбе с коронавирусом, но призвал не делать обобщающих выводов на основании отдельных случаев.

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"Какие-то разовые проблемы, конечно, нельзя исключить, эти проблемы в оперативном режиме решаются. Нельзя на основе каких-то единичных случаев давать общую оценку ситуации", - сказал представитель Кремля журналистам в понедельник.

Говоря о сообщениях о проблемах защиты медиков, Песков заметил, что "где-то есть элементы провокации". Он предложил перепроверять информацию самих медицинских организаций.

"Что касается печальных новостей о гибели некоторых врачей, то мы все знаем, что врачи находятся на передовой, они действительно рискуют, проявляют самопожертвование", - подчеркнул представитель Кремля. По его мнению, "это достойно восхищения и сожаления, когда врачи заболевают, выполняя свой долг".

Песков особо подчеркнул, что "вопросами обеспечения и оснащения [медицинских учреждений и медиков всем необходимым] президент занимается ежедневно". "Поэтому сама постановка вопроса, следует или не следует президенту вмешиваться, не верная. Президент вмешивается каждый день в этот процесс. Вы видите это по всем мероприятиям, по встречам, по совещаниям, которые он проводит. Большую часть времени он тратит именно на эти первоочередные задачи", - заметил пресс-секретарь российского лидера.

Представитель Кремля также подчеркнул, что "предпринимаются очень энергичные шаги для обеспечения всем необходимым сектора здравоохранения". По его мнению, есть единичные проблемные случаи. "Но каждая конкретная проблема решается в оперативном порядке. Судить о всей картине, основываясь на этих единичных случаях было бы не верно", - заключил Песков.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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