МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Фиджи не выдали российскому борту, который должен был выполнить вывозной рейс 27 апреля, разрешение на посадку. Об этом говорится в Telegram-канале Минкомсвязи РФ.

"Рейс №UTA9033 не сможет вылететь с Фиджи. Власти Фиджи не дали разрешение на посадку российского борта, который должен был забрать российских граждан с острова, в этой связи активно прорабатываем другие варианты возвращения российских граждан на родину. Рейс №UTA9033 27 апреля проследует по маршруту Денпасар - Бангкок - Сургут", - отмечается в сообщении.

Ранее Росавиация сообщала о планах выполнения рейса Денпасар - Фиджи - Денпасар - Бангкок - Сургут, он был внесен в предварительный график вывозных рейсов до 27 апреля.

Минкомсвязь также сообщила, что 28 апреля состоится вывозной рейс из Праги в Москву.