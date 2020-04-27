{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
Обновлено 

Власти Фиджи не дали разрешение на посадку российского борта

Самолет должен был забрать россиян с острова
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Фиджи не выдали российскому борту, который должен был выполнить вывозной рейс 27 апреля, разрешение на посадку. Об этом говорится в Telegram-канале Минкомсвязи РФ.

"Рейс №UTA9033 не сможет вылететь с Фиджи. Власти Фиджи не дали разрешение на посадку российского борта, который должен был забрать российских граждан с острова, в этой связи активно прорабатываем другие варианты возвращения российских граждан на родину. Рейс №UTA9033 27 апреля проследует по маршруту Денпасар - Бангкок - Сургут", - отмечается в сообщении.

Ранее Росавиация сообщала о планах выполнения рейса Денпасар - Фиджи - Денпасар - Бангкок - Сургут, он был внесен в предварительный график вывозных рейсов до 27 апреля.

Минкомсвязь также сообщила, что 28 апреля состоится вывозной рейс из Праги в Москву.

Теги
ФиджиРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Севастополе вводят обязательное ношение масок в общественных местах
Врио губернатора Михаил Развожаев сообщил, что с 1 мая будут открыты несколько предприятий, где также будет действовать обязательный масочный режим
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС