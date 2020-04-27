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В Адыгее отменили введенный из-за АЧС карантин

Трупы зараженных животных были обнаружены в конце марта в окрестностях поселка Родниковый

МАЙКОП, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Адыгеи отменили ограничительные мероприятия, введенные на месте обнаружения в пригороде Майкопа инфицированных африканской чумой свиней (АЧС) трупов бесхозных животных, сообщил ТАСС в понедельник начальник управления ветеринарии республики Анзор Кушхов.

"Все специальные мероприятия по ликвидации вируса африканской чумы свиней на месте обнаружения трупов бесхозных свиней в пригороде Майкопа в полном объеме выполнены. Введенный ранее карантин отменен", - сказал он.

Животные были обнаружены в конце марта в окрестностях поселка Родниковый.

Африканская чума свиней - высокозаразная вирусная болезнь, впервые зарегистрированная в 1903 году в Южной Африке. Согласно международной классификации, относится к списку особо опасных болезней животных. Опасности для человека не она не представляет, но наносит экономический ущерб. Все поголовье в зоне очага заболевания подлежит уничтожению. 

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РоссияАдыгея
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