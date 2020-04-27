Родственники россиян, содержащихся под стражей за рубежом, обратились в ООН

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Родственники россиян, содержащихся под стражей за рубежом, обратились к председателю Совета по правам человека (СПЧ) ООН Элизабет Тихи-Фиссельбергер с просьбой посодействовать в изменении условий содержания российских граждан в связи с пандемией коронавируса. Соответствующая видеопетиция опубликована в понедельник на англоязычной странице МИД РФ в Twitter.

К Тихи-Фиссельбергер обратились родные содержащихся под стражей в Греции в связи с обвинениями в перевозке нелегальных мигрантов моряков Константина Семенова, Алексея Игумнова и Платона Давыдова. С такими же просьбами к председателю СПЧ ООН обратились родственники Олега Никитина, которому в США были предъявлены обвинения в попытке обойти введенные Вашингтоном в отношении Москвы санкции на поставки нефтегазового оборудования, и Александра Винника, подозреваемого в краже личных данных и вымогательстве и находящегося во французской тюрьме.

По словам жены Никитина, ее супруг тяжело болен, имеет ряд хронических заболеваний. "В случае заражения коронавирусом в тюрьме штата у него нет шансов выжить", - подчеркнула она. Мать Винника сказала, что иммунитет ее сына ослаблен и у него "за решеткой нет шанса на жизнь".

Призыв освободить граждан РФ поддержала освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина. "Я прошу вас, уважаемая Элизабет Тихи-Фиссельбергер, проявить гуманность в это сложное время и ходатайствовать в уполномоченные органы стран, где находятся российские граждане об изменении условий их содержания временно на не связанные с содержанием под стражей", - сказала она в обращении, записанном для видеопетиции.