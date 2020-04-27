{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Родственники россиян, содержащихся под стражей за рубежом, обратились в ООН

Они опасаются за здоровье своих близких из-за коронавируса и просят посодействовать в изменении условий их содержания

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Родственники россиян, содержащихся под стражей за рубежом, обратились к председателю Совета по правам человека (СПЧ) ООН Элизабет Тихи-Фиссельбергер с просьбой посодействовать в изменении условий содержания российских граждан в связи с пандемией коронавируса. Соответствующая видеопетиция опубликована в понедельник на англоязычной странице МИД РФ в Twitter.

К Тихи-Фиссельбергер обратились родные содержащихся под стражей в Греции в связи с обвинениями в перевозке нелегальных мигрантов моряков Константина Семенова, Алексея Игумнова и Платона Давыдова. С такими же просьбами к председателю СПЧ ООН обратились родственники Олега Никитина, которому в США были предъявлены обвинения в попытке обойти введенные Вашингтоном в отношении Москвы санкции на поставки нефтегазового оборудования, и Александра Винника, подозреваемого в краже личных данных и вымогательстве и находящегося во французской тюрьме.

По словам жены Никитина, ее супруг тяжело болен, имеет ряд хронических заболеваний. "В случае заражения коронавирусом в тюрьме штата у него нет шансов выжить", - подчеркнула она. Мать Винника сказала, что иммунитет ее сына ослаблен и у него "за решеткой нет шанса на жизнь".

Призыв освободить граждан РФ поддержала освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина. "Я прошу вас, уважаемая Элизабет Тихи-Фиссельбергер, проявить гуманность в это сложное время и ходатайствовать в уполномоченные органы стран, где находятся российские граждане об изменении условий их содержания временно на не связанные с содержанием под стражей", - сказала она в обращении, записанном для видеопетиции.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Эксперт: нарушение режима самоизоляции приведет к заражению 40 тыс. человек в Петербурге
По словам академика РАН Андрея Рудского, при соблюдении жителями режима самоизоляции число инфицированных в городе в середине мая будет на уровне около 7 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС