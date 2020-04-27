Лановой предложил россиянам 9 мая выйти на балконы с портретами ветеранов войны

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Дети, внуки и правнуки участников Великой Отечественной войны могут выйти на балконы домов 9 мая с портретами своих предков, предложил в понедельник сопредседатель общественного движения "Бессмертный полк", народный артист СССР Василий Лановой.

Ранее организаторы сообщили, что из-за пандемии коронавируса акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, online-кинотеатре OKKO и на портале "Бессмертного полка России".

"9 мая в 19 часов традиционно состоится минута молчания в память о погибших в этой страшной войне. Я призываю все телерадиокомпании страны, все радиостанции, цифровое телевидение, онлайн-каналы и все СМИ сделать этот день особенным и после минуты молчания включить любимую всеми песню "День Победы". <...> Друзья, включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон, выгляните в окно, вспомните всех, кто защитил мир, пожертвовав собой", - сказал он в ходе онлайн пресс-конференции.

По окончании Минуты молчания Лановой пригласил всех хором исполнить песню "День Победы". "Никакие невзгоды не помешают нам всем вместе, всей страной, отпраздновать день величайшей Победы. Всей душой приглашаю вас принять участие в этой акции", - добавил он.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской.