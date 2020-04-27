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Пандемия коронавируса нового типа

На Урале отстранили от проповедей священника, отрицавшего существование COVID-19

В СМИ ранее появилась видеозапись обращения схиигумена Сергия, где он называл ситуацию с новым коронавирусом "псевдопандемией"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Схиигумен Сергий, который некорректно высказался о ситуации с COVID-19, отстранен от проповедей. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

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Ранее в СМИ появилась видеозапись обращения схиигумена Сергия. Он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, называя ситуацию с новым коронавирусом "псевдопандемией".

"Поскольку неоднократные вразумления священноначалия Екатеринбургской епархии относительно качества и содержания проповедей схиигуменом Сергием (Романовым) были проигнорированы, сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха", - сообщили в пресс-службе епархии.

Там отметили, что высказывания схиигумена Сергия не выражают позицию епархии.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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