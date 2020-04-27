Лавров: молодежь не должна забывать, к чему приводит попустительство ксенофобии

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Крайне важно сделать все возможное, чтобы молодежь не забывала о том, к чему приводит разобщенность и попустительство шовинизму и ксенофобии. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая с лекцией для студентов МГИМО в формате видеоконференции.

"В победе над фашизмом решающую роль сыграли все народы Советского Союза. Значимость этого эпохального события трудно переоценить для всего человечества. Сегодня нам крайне важно сделать все, чтобы не позволить предать забвению тот подвиг и не допустить, чтобы молодежь забывала, к чему приводит национальный эгоизм, разобщенность, попустительство любым проявлениям шовинизма и ксенофобии", - сказал он.

Министр упомянул о продолжающихся попытках переписывать историю. "Наше министерство вместе с другими ведомствами РФ, с опорой на наши архивы, делает все необходимое для того, чтобы этим деструктивным замыслам противостоять и не допустить пересмотра международно-правовых итогов Второй мировой войны, включая, конечно же, решения Нюрнбергского трибунала", - указал Лавров.

По словам главы МИД, абсолютное большинство международного сообщества занимает такие же позиции, что подтверждается ежегодно принимаемой подавляющим большинством голосов резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма.