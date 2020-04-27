Главврач больницы в Коммунарке опроверг сообщения о массовом увольнении медперсонала

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Главный врач больницы в Коммунарке в Новой Москве Денис Проценко опроверг в понедельник сообщения о массовых увольнениях младшего медперсонала в медучреждении из-за плохих условий работы.
"В штате больницы сейчас работают 385 медицинских сестер, все они оформлены как сотрудники нашей больницы. Никаких массовых увольнений нет! Помимо этого, 15 сотрудников младшего медицинского персонала, ни один из них с момента начала работы Коммунарки не уволился. Прочий медперсонал - 137 человек, все это сотрудники, оформленные по трудовым договорам в ГКБ №40", - написал он в Facebook.
Проценко также заявил, что занимается урегулированием вопроса с оплатой труда младшему медперсоналу медучреждения, работавшему на аутсорсинге.
"В связи с сообщениями в социальных сетях о том, что якобы работникам нашей больницы не производятся положенные выплаты, хотел бы разъяснить, что речь идет о сотрудниках частной компании, с которой у больницы был заключен гражданско-правовой договор на выполнение работ в больнице <...> Несмотря на то, что больница не может контролировать трудовые отношения сторонних организаций, со своей стороны, я сегодня встретился с представителями компании и совместно мы предпримем все усилия, чтобы эта проблема была урегулирована", - написал он, пояснив, что работники, о которых идет речь, не являлись сотрудниками медицинского комплекса в Коммунарке, а работали на аутсорсинге.
Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что младший медперсонал медицинского центра в Коммунарке готов написать заявления об увольнении по собственному желанию. По его данным, они якобы проводят на работе без отдыха по 48 часов, не обеспечиваются питанием, президентскими надбавками к зарплате, а также не получили возможности бесплатного размещения в гостиницах. При этом на одного санитара может приходиться до 90 больных.