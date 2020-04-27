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Главврач больницы в Коммунарке опроверг сообщения о массовом увольнении медперсонала

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что младший медперсонал центра готов уволиться из-за отсутствия отдыха и "президентских" выплат
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Главный врач больницы в Коммунарке в Новой Москве Денис Проценко опроверг в понедельник сообщения о массовых увольнениях младшего медперсонала в медучреждении из-за плохих условий работы.

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"В штате больницы сейчас работают 385 медицинских сестер, все они оформлены как сотрудники нашей больницы. Никаких массовых увольнений нет! Помимо этого, 15 сотрудников младшего медицинского персонала, ни один из них с момента начала работы Коммунарки не уволился. Прочий медперсонал - 137 человек, все это сотрудники, оформленные по трудовым договорам в ГКБ №40", - написал он в Facebook.

Проценко также заявил, что занимается урегулированием вопроса с оплатой труда младшему медперсоналу медучреждения, работавшему на аутсорсинге.

"В связи с сообщениями в социальных сетях о том, что якобы работникам нашей больницы не производятся положенные выплаты, хотел бы разъяснить, что речь идет о сотрудниках частной компании, с которой у больницы был заключен гражданско-правовой договор на выполнение работ в больнице <...> Несмотря на то, что больница не может контролировать трудовые отношения сторонних организаций, со своей стороны, я сегодня встретился с представителями компании и совместно мы предпримем все усилия, чтобы эта проблема была урегулирована", - написал он, пояснив, что работники, о которых идет речь, не являлись сотрудниками медицинского комплекса в Коммунарке, а работали на аутсорсинге.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что младший медперсонал медицинского центра в Коммунарке готов написать заявления об увольнении по собственному желанию. По его данным, они якобы проводят на работе без отдыха по 48 часов, не обеспечиваются питанием, президентскими надбавками к зарплате, а также не получили возможности бесплатного размещения в гостиницах. При этом на одного санитара может приходиться до 90 больных.

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