"ВКонтакте" и "Одноклассники" будут транслировать акцию "Бессмертный полк"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" создадут мини-приложения, в которые пользователи смогут загрузить портреты и истории о своих близких - участниках Великой Отечественной войны. После этого, профили будут автоматически подгружаться в онлайн-трансляцию на сайтах платформ и на сайте "Бессмертного полка", сообщил в понедельник журналистам первый заместитель генерального директора Mail.ru Group Владимир Габриелян.

"После заполнения формы пользователи смогут в один клик опубликовать фотографию и данные героя в формате поста в своем профиле в "Одноклассниках", в формате истории во "ВКонтакте". Но самое главное, что все эти фотографии и данные о наших дорогих ветеранах, загруженные в соцсетях, попадут в специальную трансляцию на сайте "Бессмертного полка", который будет визуализировать шествие "Бессмертного полка" в режиме онлайн", - сказал он.

В пресс-службе Mail.ru Group пояснили ТАСС, что в День Победы Mail.ru Group совместно с "Бессмертным полком" проведет онлайн-шествие в социальных сетях. Истории и фото ветеранов объединят в трансляцию: ее можно будет посмотреть в "Одноклассниках", "ВКонтакте", на сайте "Бессмертного полка", а также в офлайне.

Акция "Бессмертный полк" пройдет в этом году 9 мая в режиме видеотрансляции более чем на 200 медиаэкранах Москвы, online-кинотеатре OKKO и на портале "Бессмертного полка России". В пресс-службе уточнили, что сейчас создается единая база данных, из которой автоматически сформируется видеоряд из фотографий участников Великой Отечественной войны и их родственников с символикой акции. С 28 апреля по 9 мая добровольцы ежедневно будут обрабатывать данные, чтобы исключить провокационные и порочащие память защитников Родины случаи.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской.