В Севастополе вводят обязательное ношение масок в общественных местах

"Сегодня выходит указ, в котором обязательно вводится масочный режим при посещении магазинов, общественного транспорта", - сказал врио губернатора, выразив обеспокоенность ростом в городе числа инфицированных коронавирусом.

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Севастополя вводят в городе режим обязательного ношения медицинских масок в магазинах, транспорте и других местах скопления людей. Об этом сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба врио губернатора Михаил Развожаев.

Он также рекомендовал чиновникам на совещаниях соблюдать социальную дистанцию, носить маски. "С 1 мая откроем еще ряд предприятий, там масочный режим - одно из первых требований Роспотребнадзора", - добавил глава города.

К утру понедельника в Севастополе известно о 36 подтвержденных случаях заражения - за сутки коронавирус обнаружен еще у пяти человек. По данным правительства, в настоящее время в стационаре находятся 29 инфицированных, около 100 человек - в обсерваторах. Выздоровели семеро человек из числа тех, у кого подтвердился коронавирус.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.