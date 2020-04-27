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В Перми после проверки прокуратуры восстановили права ветерана, которая потеряла паспорт

Ранее пожилая женщина не могла получить пенсию

ПЕРМЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры Пермского края провели проверку по факту публикаций в СМИ информации о нарушении прав ветерана Великой Отечественной войны Людмилы Караваевой, которая потеряла паспорт и не могла получать пенсию, голодала и просила помощи у соседей. Женщину обеспечили продуктами питания, сообщает в понедельник пресс-служба надзорного ведомства на своем сайте.

Ранее местные СМИ сообщили, что 93-летняя женщина, ветеран Великой Отечественной войны из Перми, потеряла паспорт и не знает, как его восстановить. В пенсионном фонде без документа ей отказались выдавать пенсию. Также в течение нескольких месяцев она голодала и была вынуждена просить помощи у соседей.

"По итогам надзорных мероприятий органами прокуратуры изучены условия проживания ветерана, оказание ей гарантированных законодательством мер социальной поддержки и финансовой помощи. Престарелая женщина обеспечена продуктами питания, находится под постоянным наблюдением социальных служб и медицинских работников. Также установлено, что все пенсионные и иные выплаты ей произведены", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Караваевой на постоянной основе организовали предоставление дополнительной социальной услуги - уборку квартиры, приготовление горячего питания и покупку продуктов. Прокурор Пермского края Андрей Юшманов взял на контроль вопросы соблюдения прав и социального обеспечения труженицы тыла.

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РоссияПермский край
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