Эксперт: коронавирус может обострить течение хронических заболеваний сосудов и сердца

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Доказательств того, что люди, страдающие хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), чаще заражаются новой коронавирусной инфекцией, нет. Однако острые вирусные инфекции, в том числе заболевание COVID-19, могут утяжелить или привести к обострению течения хронических заболеваний сосудов и сердца, сообщил в понедельник журналистам первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ кардиологии Минздрава РФ профессор Филипп Палеев.

"Нет достоверных данных о том, что люди, страдающие хроническими ССЗ, чаще болеют COVID-19, однако острые вирусные инфекции, такие как COVID-19 или грипп, могут существенно утяжелять или приводить к обострению хронических ССЗ", - сказал он.

Согласно данным статистики, среди умерших от заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, большинство пациентов имели сопутствующие патологии. В частности, ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность, артериальную гипертонию, сахарный диабет и другие. "Если вы страдаете хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, вам необходимо строго соблюдать рекомендации по самоизоляции, гигиене и использованию средств индивидуальной защиты", - отметил Палеев.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.