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Пандемия коронавируса нового типа

Лавров: РФ оказывает помощь другим странам исключительно из гуманитарных соображений

Глава МИД отметил, что Москва не рассматривала этот вопрос с точки зрения получения политических дивидендов

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россия предоставляет другим странам медицинскую помощь для борьбы с пандемией коронавируса, основываясь исключительно на гуманитарных принципах и желании помочь населению этих государств. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с лекцией для студентов МГИМО в формате видеоконференции.

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"Цель, которая стояла перед нами, перед президентом [России Владимиром] Путиным при принятии решения об оказании нашего содействия [в борьбе с коронавирусом], была исключительно гуманитарной, исключительно предполагала решить задачу помочь людям", - сказал Лавров. Он подчеркнул, что Москва не рассматривала этот вопрос с точки зрения получения политических дивидендов.

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что решение об оказании медицинской помощи Италии было принято после прямой просьбы премьер-министра этой страны Джузеппе Конте. Он напомнил, что и поставка медицинского оборудования в США была осуществлена после того, как в ходе телефонного разговора с Путиным президент США Дональд Трамп выказал заинтересованность в этом.

"В ходе еще одного телефонного разговора на прошлой неделе [Трамп] сказал, что признателен и США будут готовы, когда у них такие возможности появятся, оказать нам содействие [в борьбе с пандемией], - добавил Лавров. - Наверное, это все будет создавать более благоприятную атмосферу, чтобы нормально сотрудничать и не пытаться друг друга обвинять во всех смертных грехах".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСШАИталияРоссияТрамп, ДональдКонте, ДжузеппеПандемия коронавируса нового типа
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