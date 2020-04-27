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Нелегально жившего во Вьетнаме россиянина сняли с вывозного рейса

Гражданин России прибыл в страну в качестве туриста в октябре 2019 года, после окончания двухнедельного безвизового срока он нелегально прожил здесь около шести месяцев

ХАНОЙ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Иммиграционные власти Вьетнама не выпустили из страны россиянина, который полгода нелегально жил на южном острове Фукуок и намеревался в понедельник вылететь в РФ вывозным рейсом из аэропорта Камрань южной вьетнамской провинции Кханьхоа. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул России в южном вьетнамском городе Хошимине Алексей Попов.

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"Гражданин РФ прибыл во Вьетнам в качестве туриста 27 октября прошлого года, воспользовавшись возможностью двухнедельного безвизового пребывания на территории страны. Однако после окончания этого срока он не покинул Вьетнам, а нелегально прожил тут около полугода", - рассказал дипломат.

По его словам, местные органы правопорядка сняли нарушителя с рейса и доставили в одно из своих подразделений для выяснения обстоятельств нарушения миграционного законодательства. Россиянина проверят на причастность к другим возможным правонарушениям во время его пребывания во Вьетнаме.

Вывозной рейс авиакомпании S7 по маршруту Камрань - Новосибирск - Иркутск забрал в понедельник 182 гражданина РФ, остававшихся во Вьетнаме после прекращения авиасообщения из-за пандемии коронавируса. Среди улетевших были жители Сибирского, Центрального, Южного, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Особыми пассажирами вывозного рейса, которые также благополучно вылетели на родину, стали домашние питомцы россиян - две собаки и утка Борислава.

Теги
РоссияВьетнамИркутская областьНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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