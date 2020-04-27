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Рособрнадзор отказал частному вузу в аккредитации образовательной программы по теологии

Уточняется, что речь идет о направлении для бакалавров и магистров

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Рособрнадзор отказал Свято-Филаретовскому православно-христианскому институту в аккредитации образовательной программы по теологии, следует из приказа ведомства, опубликованного в понедельник.

"Отказать частному образовательному учреждению высшего образования "Свято-Филаретовский православно-христианский институт" в государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении уровней профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки", - говорится в приказе.

Уточняется, что речь идет о направлении "Теология" для бакалавров и магистров.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся с их письменного согласия в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

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