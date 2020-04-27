Коронавирус не подтвердился у монахов монастыря Севастополя, где был зараженный паломник

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Коронавирус не подтвержден у людей, находящихся на карантине в Свято-Георгиевском монастыре в Севастополе. Об этом сообщил в понедельник на заседании операштаба врио губернатора Михаил Развожаев.

Монастырь находится на карантине с середины апреля. Братия находилась под медицинским наблюдением после того, как в обители побывал зараженный коронавирусом мужчина, приехавший из другого региона.

"Надо сказать, что в монастыре отрицательный результат. Сегодня-завтра обсервация [в монастыре] заканчивается", - сказал Развожаев.