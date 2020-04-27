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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус не подтвердился у монахов монастыря Севастополя, где был зараженный паломник

В настоящее время в монастыре на карантине находится 21 человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Коронавирус не подтвержден у людей, находящихся на карантине в Свято-Георгиевском монастыре в Севастополе. Об этом сообщил в понедельник на заседании операштаба врио губернатора Михаил Развожаев.

Монастырь находится на карантине с середины апреля. Братия находилась под медицинским наблюдением после того, как в обители побывал зараженный коронавирусом мужчина, приехавший из другого региона.

"Надо сказать, что в монастыре отрицательный результат. Сегодня-завтра обсервация [в монастыре] заканчивается", - сказал Развожаев.

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По данным правительства региона, в монастыре на карантине находится 21 человек.

К утру понедельника в Севастополе отмечено 36 подтвержденных случаев заражения - за сутки коронавирус обнаружен еще у пяти человек. "Двое - родственники... сотрудницы инфекционного госпиталя, которая была госпитализирована [ранее]. Еще два человека - строители госпиталя на Омеге, они находились в одной комнате с человеком, которого первым госпитализировали, их тоже в пятницу госпитализировали [в инфекционную больницу]. Пятый - тоже сотрудник инфекционной больницы", - уточнил врио губернатора.

По словам Развожаева, заражение медиков произошло из-за того, что, "очевидно, где-то была нарушена техника безопасности". "Усилили режим в инфекционном госпитале, сотрудникам будет предоставлена возможность не возвращаться домой, а размещаться в гостинице. Сегодня все вопросы решим", - добавил он.

По информации правительства Севастополя, в настоящее время в стационаре находятся 29 инфицированных, около 100 человек - в обсерваторах. Выздоровели семеро человек из числа тех, у кого подтвердился коронавирус.

О коронавирусе

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСевастопольПандемия коронавируса нового типа
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