Коронавирус не подтвердился у монахов монастыря Севастополя, где был зараженный паломник

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Коронавирус не подтвержден у людей, находящихся на карантине в Свято-Георгиевском монастыре в Севастополе. Об этом сообщил в понедельник на заседании операштаба врио губернатора Михаил Развожаев.
Монастырь находится на карантине с середины апреля. Братия находилась под медицинским наблюдением после того, как в обители побывал зараженный коронавирусом мужчина, приехавший из другого региона.
"Надо сказать, что в монастыре отрицательный результат. Сегодня-завтра обсервация [в монастыре] заканчивается", - сказал Развожаев.
По данным правительства региона, в монастыре на карантине находится 21 человек.
К утру понедельника в Севастополе отмечено 36 подтвержденных случаев заражения - за сутки коронавирус обнаружен еще у пяти человек. "Двое - родственники... сотрудницы инфекционного госпиталя, которая была госпитализирована [ранее]. Еще два человека - строители госпиталя на Омеге, они находились в одной комнате с человеком, которого первым госпитализировали, их тоже в пятницу госпитализировали [в инфекционную больницу]. Пятый - тоже сотрудник инфекционной больницы", - уточнил врио губернатора.
По словам Развожаева, заражение медиков произошло из-за того, что, "очевидно, где-то была нарушена техника безопасности". "Усилили режим в инфекционном госпитале, сотрудникам будет предоставлена возможность не возвращаться домой, а размещаться в гостинице. Сегодня все вопросы решим", - добавил он.
По информации правительства Севастополя, в настоящее время в стационаре находятся 29 инфицированных, около 100 человек - в обсерваторах. Выздоровели семеро человек из числа тех, у кого подтвердился коронавирус.
О коронавирусе
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.