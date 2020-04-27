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РПЦ примет решение о мозаике с Путиным в главном храме ВС с учетом мнения президента

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент знает о мозаике с его изображением, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Художественный совет по строительству главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Кубинке примет решение о том, будет ли в нем мозаика с изображением президента России Владимира Путина, с учетом мнения мнения самого главы государства. Об этом сообщил в понедельник ТАСС председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).

Ранее в интернете появились фотографии, на которых, как утверждалось, были запечатлены элементы внутреннего убранства храма. В частности, на снимках были видны фрагменты мозаики с изображением Путина, а также ряда других политических деятелей современной России и Иосифа Сталина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 26 апреля рассказал ТАСС, что президент знает о мозаике с его изображением, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе.

"Решает художественный совет. Думаю, он примет решение в соответствии с пожеланиями президента", - сказал епископ Стефан.

Главный храм Вооруженных сил РФ возводится на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году в парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Высота его звонницы - 75 м, протяженность галереи "Дорога памяти" составит 1 418 м - по числу дней Великой Отечественной войны. Центральный купол также уникален: диаметр барабана, на который он установлен, - 19,45 м. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСталин, Иосиф Виссарионович
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