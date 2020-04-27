Путин: внимание к другим угрозам нельзя ослаблять из-за коронавируса

НОВО-ОГАРЕВО, 27 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предупредил, что борьба с коронавирусом - не повод ослаблять внимание к другим угрозам.

"Сейчас все усилия, прежде всего, сосредоточены на борьбе с распространением коронавирусной инфекции, но это не должно ослаблять нашего внимания к другим потенциальным угрозам для жизни и безопасности людей", - заявил глава государства на совещании по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

Путин констатировал, что начало весенне-летнего периода "объективно повысило риски сезонных природных бедствий: пожаров и паводков". По его оценке, эти риски особенно высоки "на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов". "Здесь в ряде регионов уже достаточно сложная обстановка", - указал президент. Он предложил на совещании обсудить эту ситуацию, а также конкретные решения, которые необходимо принять сейчас.

Путин поставил задачу обеспечить полную готовность всех регионов реагировать на любое чрезвычайное происшествие. "В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность реагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть мобилизованы", - заявил он.

Президент поручил "доложить оперативную информацию по текущему положению дел в целом, дать прогноз, в каких регионах обстановка по пожарам и паводкам может осложниться, какие упреждающие меры принимаются, что уже сделано и что планируется сделать для повышения защищенности населенных пунктов, ключевых объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры".

Предупреждение россиян об угрозах ЧС

Президент потребовал уделить особое внимание оперативности оповещения россиян о природных чрезвычайных ситуациях, что особенно важно при самоизоляции из-за распространения коронавируса. Глава государства поручил руководству МЧС и регионов доложить о работе по своевременному информированию граждан, в целом по обеспечению их безопасности.

"Обозначаю этот вопрос как особый. Сейчас многие люди находятся дома на самоизоляции или на карантине, их возможности для передвижения объективно ограничены, в специальном режиме работают больницы, детские дома, дома престарелых, - подчеркнул Путин. - С учетом этой экстраординарной ситуации нужно уточнить планы по предупреждению граждан об угрозах".

Президент обратил внимание на необходимость также уточнить планы "по организации эвакуации и временного размещения в случаях, если это потребуется, по оказанию медицинской и другой помощи". "Все эти вопросы надо отработать до мельчайших деталей, в том числе чтобы чрезвычайные ситуации природного характера не спровоцировали локальных вспышек и очагов коронавирусной инфекции", - указал глава государства.

По его словам, "под особый контроль следует брать все случаи, когда семьи, граждане потеряли имущество, жилье, остались без самого необходимого". "Финансовая и материальная поддержка, выплаты и компенсации должны осуществляться незамедлительно", - потребовал Путин.