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Пандемия коронавируса нового типа

Песков: поспешные решения по ситуации с распространением коронавируса потенциально опасны

Представитель Кремля отметил, что России удалось избежать скачкообразного роста заболевших и предотвратить "неперевариваемую нагрузку" на систему здравоохранения

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Поспешные решения по ситуации с распространением коронавируса потенциально опасны возобновлением темпов прироста в России количества инфицированных людей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", которое было показано в понедельник на телеканале "Россия-24".

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"Очевидно, что у нас сохраняются достаточно высокие темпы прироста количества инфицированных.<...> Поэтому, конечно, здесь, посмотрите, главы регионов, особенно [мэр Москвы] Сергей Семенович Собянин предостерегают от каких-то поспешных решений, потому что они потенциально опасны своими последствиями по возобновлению темпов прироста", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли означать продление режима самоизоляции после 30 апреля отсутствие эффекта от принимаемых ранее в РФ мер по борьбе с коронавирусом.

При этом Песков отметил, что РФ удалось избежать скачкообразного роста заболевших и предотвратить "неперевариваемую нагрузку" на систему здравоохранения, особенно в Москве и в других мегаполисах.

Из-за ситуации с коронавирусом в России до 30 апреля действует период нерабочих дней, в регионах России введены различные меры самоизоляции граждан для предотвращения распространения инфекции.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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